TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde bariyerleri kırarak Ankara istikametinden İstanbul istikametine geçen soda yüklü tanker, yolun 2 şeridini kapattı. Seyir halindeki otomobilin tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Abant Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Kadir K. idaresindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tanker, bariyerleri kırarak İstanbul istikametine geçti. Otoyolda İstanbul istikametinin 2 şeridi de trafiğe kapandı. Makaslayarak duran tankere İstanbul yönünde seyreden Mirzeydin A. yönetimindeki Volkswagen marka 06 BJT 816 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada tanker ve otomobil sürücüleri yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kadir K. ve Mirzeydin A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine çağırılan vinç yardımıyla tanker bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.