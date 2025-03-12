TEM Otoyolu yan yolda seyreden otomobil, yolun ortasında yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üstünden geçti ve metrelerce sürükledi. Ne olduğunu anlamak için aracından aşağı inen ve yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, çarptığı kişinin başka bir araç tarafından ezilerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol boyunca 35 EDC 35 plakalı aracı ile seyreden Selahattin D., yerde yolun ortasında yatan kişinin üzerinden geçti ve bir süre şahsı sürükledi. Selahattin D., aracını sağa çekip baktığında yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini fark etti ve trafiği durdurup polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Yunus Yıldırım olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurduktan sonra yaptıkları incelemede Yunus Yıldırım’ın yol boyunca 34 KUH 576 plakalı motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletini emniyet şeridine park edip karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıldırım’a plakası öğrenilemeyen bir başka aracın çarptığı, çarpan aracın da olay yerinden uzaklaştığı Selahattin D. tarafından iddia edildi. Yıldırım’a ölümüne hangi aracın neden olduğu araştırılıyor.

2. araç iddiası

Selahattin D., aracıyla yerde yatan Yunus Yıldırım’ın üzerinden geçmeden önce Yıldırım’ın hayatını kaybetmiş olduğunu iddia etti. Selahattin D.’nin ifadesi alınırken feci şekilde hayatını kaybeden 35 yaşındaki Yıldırım’ın cenazesi ise olay yerine gelen cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından polis ekipleri kapatılan yolu yeniden trafiğe açtı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.