TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 Kasım’da hurda yüklü kamyon devrilmişi. Kaza anının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 Kasım’da hurda yüklü kamyon devrilmişi. Kaza anının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

TEM Otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde geçtiğimiz 8 Kasım’da meydana gelen kazada, Y.A. yönetimindeki 34 TN 4672 plakalı Mercedes marka plastik hurda yüklü kamyon, virajı alamayarak devrilmişti. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmış, hurda yüklü malzemeler ise yola saçılmıştı.

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Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun virajı alamayarak devrildiği ve hurda yüklü malzemelerin de yola saçıldığı anlar yer aldı.