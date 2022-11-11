KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araçta 2 milyon adet dolu makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araçta 2 milyon adet dolu makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu Kocaeli İzmit geçişinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 milyon adet dolu makaran ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.