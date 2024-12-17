TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Muallimköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyreden K.A. idaresindeki 16 BCR 739 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 54 E 2632 plakalı Hyundai marka otomobil, Osmangazi Köprüsü yol ayırımında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 16 BCR 739 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.