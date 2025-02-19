TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışıyla sebebiyle kayganlaşan yolda aynı noktada 6 aracın karıştığı üç kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Köroğlu rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden hafif ticari araç kar nedeniyle kayganlaşan yolda önünde giden yolcu otobüsüne çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette giden otomobil önündeki tıra çarptı. Aynı bölgedeki üçüncü kazada ise otomobil kayarak kamyona arkadan çarptı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6 araç hasar görürken 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle TEM’de ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.