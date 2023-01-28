KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde işçi servisi, kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde işçi servisi, kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Kapantepe Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işçi servisi, kamyonet ve 2 tır kazaya karıştı. Zincirleme kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenilen kaza bölgesinde, ekipler araçlarda sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.