Kartlarda temassız ödeme yöntemine getirilen düzenleme hakkında konuşan Eskişehir esnafı, uygulamanın deprem bölgesindeki vatandaşların olası mağduriyetinin önüne geçeceği konusunda görüş bildirdi.

Kartlarda temassız ödeme yöntemine getirilen düzenleme hakkında konuşan Eskişehir esnafı, uygulamanın deprem bölgesindeki vatandaşların olası mağduriyetinin önüne geçeceği konusunda görüş bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartlarından temassız şekilde yapılan ödeme sistemine yeni bir düzenleme getirdi. Kart sahibinin bilgisi ve izni olmadan kullanımların önüne geçmek için yapılan düzenlemede, ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verildi. 10 ilde büyük çaplı yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayata geçirilen düzenleme ile müşteriler ilk alışverişlerinde kart şifresini tuşlayacak, parola girme işleminden sonra da temassız alışverişler yapabilmeye devam edebilecek. Karar uygulanmaya başlandığında bir kullanıcı kartlarının bozuk olduğunu, bazı işletmeciler de pos cihazlarının bozuk olduğunu düşündü. Fakat bankalardan gelen bilgilendirme mesajları kullanıcıları bu konuda aydınlattı. Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de uygulanan yeni düzenleme esnafı mutlu etti. Bazı esnaflar geç kalınmış dediği düzenleme de ortak kanı deprem bölgesindeki vatandaşlarının mağduriyet yaşanmasının önüne geçeceği oldu.

"Bence bu karar çok güzel oldu"

Odunpazarı ilçesinde balıkçı esnafı olan Muharrem Şahin, düzenlemenin hayata geçirdiği ilk gün zorluk yaşadığını belirtti. Düzenlemeyi yerinde bulan Şahin, "Aldıkları karar çok güzel, bence daha güzel oldu. Niye diyeceksiniz, çünkü kartlar başkasının eline de geçebiliyor ve temassız olarak kullanılabiliyor. Bence bu karar çok güzel oldu, dün uygulamaya geçti ve biz şuan rahatız. Dünden beri temassız kullanım yapılmıyor, direkt ret veriyor cihazlar. Şuan için temassız kullanabilmek için önce 1 kereliğe mahsus şifreli normal kullanılması gerekiyor bunun haricinde kullanamıyorsunuz" dedi.

"Önemli olan depremzede kardeşlerimizin haklarının yenmemesi"

Hamamyolu Caddesi’nde bir tatlıcıda görevli olan Gani Karakaş, düzenlemenin depremzedelerin olası mağduriyetinin önüne geçeceğine değinerek şöyle konuştu:

"Gerçekten yerinde bir karar olmuş. Neden diyeceksiniz, çünkü duyduğumuz haberlerden dolayı. Birçok insan tarafından, başkalarının kartını alıp, onların zaafından yararlandığını ve kartlarını kullandığını duyduk. Bu durumda bu kartların temassız özelliklerinin kaldırılması şuan için çok uygun ta ki her şey normale dönünceye kadar. İnşallah böyle bir şey vuku bulmaz. Biz şuan manyetik olarak yazarkasa işlemi yapamıyoruz, bu sebeple normal şifreli işlem yapıyoruz. Önemli olan depremzede kardeşlerimizin haklarının yenmemesi. Ben burada uğraşırım onda bir sakınca yok."

"Geç kalınmış bir önlem"

Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’ta aktar işleten Koray Özkılıç ise kararla ilgili, "Halkımız depremzedelere yardıma koşup bir bütünü temsil etse de bunların içerisinde art niyetli olup, bu depremi fırsata çevirmeye çalışan ve o bölgeye yağma yapmaya gidip yakalanan birçok insan oldu. Geç kalınmış bir önlem olduğunu düşünüyorum çünkü maalesef kötü niyetli kişiler enkaz altında kalan depremzedelerin kartlarını ele geçirip kullanmaya çalışıyor. Şuan itibariyle temassız özellik denediğimizde hiçbir zaman çekmeyecek diye bir duyum almadım ve kartlar hala temassız kullanılabiliyor. Mesela ilkinde çekmiyor ikincisinde çekiyor yine de temassız çekim yapılabiliyor" ifadelerine yer verdi.