Pandemi zamanında kullanımı yaygınlaşan temassız kartlar, vatandaşlara şifrelerini adeta unutturdu.

Pandemi zamanında kullanımı yaygınlaşan temassız kartlar, vatandaşlara şifrelerini adeta unutturdu.

Temassız kart özelliğini sıkça kullanan bazı vatandaşlar, temassızın geçmediği yerlerde ödeme yapmakta sıkıntı çekiyor. Dükkân sahipleri, şifresini unutan müşterilerin zaman zaman kartını bloke ettirdiğini söyledi. Eskişehir’de esnaflık yapan bir vatandaş, temassız kartların insanları tembelliğe ve unutkanlığa sürüklediğini öne sürdü. Temassız özelliği olmayan ve bazı kartlarda temassız geçmeyen pos cihazlarına sahip esnaflar, kart şifresini unutan vatandaşların ödeme yapamadığını ve aldıkları ürünün ücretini başka zaman getirdiklerini ifade etti.

“Kartlardaki temassız özelliği insanları biraz tembelliğe alıştırdı”

Eskişehirli esnaf Engin Gürbüz, sürekli temassız kullanan bazı vatandaşların kart şifresini unuttuğunu ve ödeme yapamadığını söyledi. Bunun yanı sıra temassız kartları güvenli bulmadığını ifade eden Gürbüz, bazı çocukların ailelerinden habersiz kart aldığını ve alışveriş yaptığını dile getirdi. Kart şifresini unutan vatandaşların şifre yerine şaşırıp kapı şifresi girdiği durumlarla karşılaştığını ifade eden Gürbüz, “Sürekli temassız kullana kullana kart şifresini unutan çok fazla insan var. Hatta yanlışlıkla evinin kapı şifresini girenler var. Kartlardaki temassız özelliği insanları biraz tembelliğe alıştırdı. Şaşırıp, kredi kartı yerine Eskart’ını ya da görev kartını uzatanlar bile oluyor. Şahsen temassızı pek güvenli bulmuyorum, çünkü 12-13 yaşındaki çocuklar ellerinde kartla geziyorlar, annelerinden babalarından habersiz kartı ceplerinden alıyorlar. Buraya gelip alışveriş yapıyorlar, ‘abim bizde temassız yok’ dediğimiz zaman şaşırıyor, ailesini arayamıyor çünkü onlardan habersiz aldığı için korkuyor. Şifreyi soramadığı için alışverişte yapamıyor. Bu yüzden temassız bana çokta güvenli gelmiyor, ister istemez aileler mağdur oluyor. Çocuk almış kartı kafasına göre alışveriş yapıyor. Bazen sıra beklerken marketlerde de rast geliyorum, temassızda sorun olunca yine şifreyi soruyorlar, bilmedikleri için yine soramıyorlar ve yine alışverişlerini yapamıyorlar. Ama temassız geçse yapacaklar” dedi.

“4 ayrı kartla deneme yapıp hepsinde yanlış şifre giren kişiler gördüm”

Şifresini unutan bazı vatandaşların zaman zaman kartını bloke ettirdiğini dile getiren Gürbüz, esnaf olarak bu tür durumlara tolerans göstermeye çalıştığını belirtti. Birden çok kart taşıyan ve tüm kartlarının şifresini unutan vatandaşlarla da karşılaştığını dile getiren esnaf Engin Gürbüz şunları söyledi:

“Temassız insanları hem tembelliğe hem de unutkanlığa sürükledi. Ayrıca çok da güvenli değil. Şifresini unuttuğu için defalara yanlış şifre girip kartını bloke edenler oluyor. Hatta bloke etmeden önce ‘abi dur’, ’son hakkım’, ’başka zaman getiririm’ diyenler oluyor. Tabii biz de esnaf olarak böyle durumlara tolerans gösteriyoruz ‘tamam sonra getirirsiniz’ diyoruz, müşteriyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. 4 ayrı kartla deneme yapıp hepsinde yanlış şifre giren kişiler gördüm. İnsanlar yanlarında bir sürü kart taşıyorlar, ama şifrelerini unutuyorlar çünkü temassıza alışmışlar. Böyle olunca şifreyi unutmaları çok normal.”

“Müşterilerimizin hemen hemen yüzde 90’ı kredi kartıyla alışveriş yapıyor”

Yılbaşından sonra müşterilerin kredi kartıyla ödeme yapma yönetimini daha fazla tercih ettiğini söyleyen Gürbüz, nakit para akışının azalmasına da dikkat çekti. Temassız özelliğini güvenli bulmadığı ve gerekli bulmadığı için temassız pos cihazı kullanmayan Gürbüz şöyle konuştu;

“Vatandaşların genel olarak temassızla alışveriş yapmak gibi bir huyu var. Bir de işin enteresan yanı son zamanlarda, özellikle yılbaşından sonra falan satışlarımızın büyük bir bölümünü kartlar üzerinden yapıyoruz. Müşterilerimizin hemen hemen yüzde 90’ı kredi kartıyla alışveriş yapıyor, şu sıralar çok arttı ve nakit para dönmüyor. Ödemeyi sürekli kredi kartından çekiyoruz. Çoluk, çocuk, genç, yetişkin fark etmeksizin herkesin elinde kredi kartı var. Biz de temassız yok çünkü bana pek güvenli gelmiyor ve gerek duymadım. Bir de eski pos cihazı almak eskisi gibi değil, önceden bankalar bunu ücretsiz bir şekilde veriyorlardı. Böyle durumlarda ‘bizim bankayla çalış, pos cihazını ücretsiz verelim’ ya da ‘cüzi rakamlarla aylık bir şekilde ayarlarız’ diyorlardı. Şimdi öyle şeyler kalmadı, promosyonlar bitti.”