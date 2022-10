Elazığ Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Özer Tapan, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, ’kimyasal silah’ iddiasına tepki gösterdi. Tapan, “Görüyoruz ki sadece insan sağlığına yönelik bilimsel çalışmaları olması gereken şahıs, sivil toplum örgütü maskesi arkasından karanlık güç odaklarının çirkin emellerine hizmet etmektedir” dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Elazığ Şubesi tarafından tepki geldi. TEMAD Elazığ Şubesinde açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Özer Tapan, “Kamuoyunu meşgul eden, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan mihrakların sadece bugün değil asırlardır ayak bastığı her yere barış ve huzuru getiren şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun değerli mensupları, başarılarından dolayı rahatsız olan odaklar tarafından kasıtlı hedef alınmaktadır. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak Türk Tabipler Birliği Başkanı unvanını taşıyan ve taşıdığı unvana yakışmayan şahsın milli birlik ve beraberliğimizi hedef alacak kadar ileriye giden haddini aşan iftiralarını mesnetsiz ve kasıtlı buluyoruz. Görüyoruz ki sadece insan sağlığına yönelik bilimsel çalışmaları olması gereken şahıs, sivil toplum örgütü maskesi arkasından karanlık güç odaklarının çirkin emellerine hizmet etmektedir. Daha önce defalarca açıklandığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk anlaşmaları tarafından yasaklanmış ve kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde de bulunmamaktadır. Devletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini yıllardır sürdürdüğü terör ile mücadelesinde üstelik tam da sona gelindiği bir anda maşa ağızdan ortaya çıkmasını uygulamaya koyulan son çırpınış planlarını görmekteyiz. Şanlı ve şerefli Türk askerinin giriştiği her mücadelede kahramanlık destanlarıyla düşmanlarının bile hafızasına kazınan örnek davranışları ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün her türlüsüne yönelik yürüttüğü mücadelede askeri başarıya ulaşabilecek tecrübe, donanım ve kadroya sahiptir. Mağaraları başlarına yıkılmış, inleri kendilerine mezar edilmiş, kadroları etkisiz hale getirilmiş, beslendikleri kaynaklar kurutulmuş terör örgütünü makyajla şirin göstermelerinin aziz Türk milleti nezdinde hiçbir değeri yoktur. TEMAD olarak haddini aşan, gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan şahıs hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur. Emekli astsubaylar olarak emektarı olduğumuz, her şart altında hizmet ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri kamuoyu nezdinde hiçbir itibarı kalmamış kişilerce iftira ve zan altına bırakılmış ve yıpratılmaya çalışılmıştır” ifadelerini kullandı.