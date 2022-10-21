Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, “Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve onun değerli mensupları, başarılarının rahatsız ettiği odaklar tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaktadır.” dedi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, “Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve onun değerli mensupları, başarılarının rahatsız ettiği odaklar tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaktadır.” dedi.

TEMAD Başkanı Hamza Dürgen tarafından kimyasal silah kullanımına dair iddialara yönelik basın açıklaması yapıldı. TEMAD binasında gerçekleşen basın açıklaması dernek üyeleri olan emekli astsubayların katılımıyla gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan Dürgen, TSK’nın barış ve huzuru gittiği her yere götürdüğünü dile getirerek, “Şerefli Türk Silahlı Kuvvetler ve onun değerli mensupları, başarılarının rahatsız ettiği odaklar tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaktadır. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak Türk Tabipleri Birliği Başkanı unvanını taşıyan ve taşıdığı unvana da yakışmayan şahsın, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını hedef alacak kadar ileri giden, haddini aşan açıklamalarını, iftira boyutundaki suçlamaların, mesnetsiz ve kasıtlı buluyoruz” diye konuştu.

“Görevi bilimsel çalışmalar olan şahıs karanlık güç odaklarının çirkin emellerine hizmet etmektedir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TSK’nın her zaman arkasında olduklarını vurgulayan Dürgen, “Görüyoruz ki, görevi sadece insan sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar olması gereken şahıs, sivil toplum örgütü maskesi arkasından, karanlık güç odaklarının çirkin emellerine hizmet etmektedir. Bunu, terör örgütünün acziyetinin tezahürü olarak görüyor, terörün tükenmekte olan nefesini taşıyan o ağızları lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün her türlüsüne karşı başarıya ulaşabilecek donanıma sahiptir”

Dürgen, Türk askerinin giriştiği her mücadelede, kahramanlık destanlarıyla düşmanlarının bile hafızalarına kazınan örnek davranışları olduğunu ifade ederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü mücadelede, askeri başarıya ulaşabilecek tecrübe donanım ve kadroya sahiptir. Mağaraları başlarına yıkılmış, inleri kendilerine mezar edilmiş, kadroları etkisiz hale getirilmiş, beslendikleri kaynaklar kurutulmuş, terör örgütünün, makyajla şirin gösterilme çabalarının, aziz Türk Milleti nezdinde hiçbir değeri yoktur. TEMAD olarak haddini aşan gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan şahıs hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur” diye konuştu.