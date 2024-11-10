İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İzmir şube başkanlarıyla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ziyarete, TEMAD İzmir Şube ve Karşıyaka Şube Başkanı Ömer Bayram, Karabağlar Şube Başkanı Abdullah Apak, Güzelbahçe Şube Başkanı Osman Kaçmaz, Narlıdere Şube Başkanı Ali Şafak, Torbalı Şube Başkanı Ahmet Demir, Bayraklı Şube Başkanı Kenan Örük, Kemalpaşa Şube Başkanı Abdurrahman Baloğlu, Gaziemir Şube Başkanı Hüseyin Karataş, Balçova Şube Başkanı Servet Ulutaş, Buca Şube Başkanı Naci Şimşek, Urla Şube Başkanı Mustafa Büyüktarakçı ve Seferihisar Şube Başkanı Sebahattin Yılmaz katıldı.

TEMAD şube başkanları, çağdaş bir Türk kadınının yerel yönetimde idareci pozisyonunda olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Yerel yönetimlerin dernekler için önemini vurgulayan şube başkanları, meslek hayatlarında olduğu gibi emeklilik hayatlarında da kamu yararı için çalıştıklarını ve sosyal faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, Başkan Kınay’a desteklerini dile getirdi.

Ziyarette 16 TEMAD şube başkanıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türkiye’nin güçlü bir aile bağı sayesinde ayakta kaldığını, bu dayanışma ruhuyla geleceğe güvenle yürüdüklerini vurguladı. Dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek topluma katkı sağlamanın önemine dikkat çeken Başkan Kınay, “Birlikte yol alarak aydınlık yarınları inşa edeceğiz,” dedi.