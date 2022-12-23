TEMA Vakfı Kayseri il yönetimini oluşturan Talas, Kocasinan, Bünyan İlçe Sorumlu ve yardımcıları ile ERÜ, KAYÜ ve AGÜ Genç TEMA Akademik Danışmanları İl Koordinasyon Toplantısı için bir araya geldi.

TEMA Vakfı Kayseri il yönetimini oluşturan Talas, Kocasinan, Bünyan İlçe Sorumlu ve yardımcıları ile ERÜ, KAYÜ ve AGÜ Genç TEMA Akademik Danışmanları İl Koordinasyon Toplantısı için bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, "Vakfımız kurulduğu günden beridir dile getirdiği başta erozyonla mücadele, doğal varlıkların korunması olmak üzere küresel iklim değişikliği gibi dünyamızı tehdit eden tüm sorunlara karşı halkımızı bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz. TEMA Vakfı Kayseri ailesi olarak birbiriyle uyum içinde çalışan güzel bir ekip olduk. Okul öncesinden lise seviyesine kadar farklı yaşlarda öğrencilerimize ekolojik okuryazarlık tabanlı eğitimler veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz projelere duyulan yoğun ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Kurucu Onursal Başkanımız Hayrettin Karaca’nın dediği gibi “Bir olmadan iki olmaz” deyip ulaşabildiğimiz her ferdimize ulaşmaya çalışıyoruz. Değerli katkılarından dolayı TEMA Kayseri Yönetim ekibimizdeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönemde yapacakları çalışmaların planlamasının yapıldığı toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.