TEMA Vakfı Bingöl merkez ilçe sorumlusu olarak göreve başlayan Erhan Yıldırım, merkez ve ilçelerde çalışmalara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Bingöl Merkez ilçe Sorumlusu olarak göreve başlayan Erhan Yıldırım, TEMA Vakfını temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Yıldırım, ’’Bugün ülke genelinde bir milyonu aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfını ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı, doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz’’ dedi.

Yıldırım, TEMA Vakfı Bingöl merkez ilçe sorumluluğu ekibi olarak, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını, ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştireceklerini, ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracaklarını sözlerine ekledi.