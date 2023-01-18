Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kayseri TEMA Şubesi tarafından düzenlenen “Ekolojik okur yazarlık tabanlı” eğitimi tamamlayan öğretmenlere belge ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kayseri TEMA Şubesi tarafından düzenlenen “Ekolojik okur yazarlık tabanlı” eğitimi tamamlayan öğretmenlere belge ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Salonunda gerçekleşen programa Kayseri İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ümit Akyürek, Kayseri TEMA Şube Başkanı Abdülkadir Dağlı , TEMA ilçe sorumluları ve gönüllü öğretmenler katıldı. Program öncesinde, Kayseri TEMA Şube Başkanı Abdülkadir Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sürece katkılarından dolayı İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin’e sertifika takdiminde bulundu. Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin, "Ülkemiz için fark oluşturan her kim olursa olsun teşekkür etmeliyiz. Özellikle de ülkemizin yeşillendirmesinde katkı sağlayanlara canı gönülden teşekkür etmeliyiz. Bunlara ne gerek var anlayışı kavramını yıkmamız gerekir. Her şey güzel olsun ama yapmam dememiz gerekir" dedi.

TEMA Kayseri Şube Başkanı Abdülkadir Dağlı ise, "Vakfımız kurulduğu günden beridir dile getirdiği başta erozyonla mücadele, doğal varlıkların korunması olmak üzere küresel iklim değişikliği gibi dünyamızı tehdit eden tüm sorunlara karşı halkımızı bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz. TEMA Vakfı Kayseri ailesi olarak birbiriyle uyum içinde çalışan güzel bir ekip olduk. Okul öncesinden lise seviyesine kadar farklı yaşlarda öğrencilerimize ekolojik okuryazarlık tabanlı eğitimler veriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz projelere duyulan yoğun ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Kurucu Onursal Başkanımız Hayrettin Karaca’nın dediği gibi ‘Bir olmadan iki olmaz’ deyip ulaşabildiğimiz her ferdimize ulaşmaya çalışıyoruz. Değerli katkılarından İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan öğretmenlere belgeleri verildi.