TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 2024 – 2025 Eğitim ve Öğretim Yılına ilişkin eğitim ve projeleri başvurularının başladığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin 81 ilinde desteklerinizle hayata geçirilecek Minik TEMA (Anaokulu), Yavru TEMA (İlkokul), Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programları’nın Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan işbirliği anlaşması sonucu imzalanan protokole göre gerçekleşecek.

Amaçlarının çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini ve ekolojik okuryazarlık becerilerini artırmak olduğunu belirten TEMA Vakfı Edinre İl Temsilcisi Şirin Çoğal, başvuruların 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Programın materyallerinin Vakıf tarafından temin edileceğini, eğitimin öğretmenler tarafından sınıf veya bahçede yüz yüze uygulanacağını programın sonunda eğitimi uygulayan öğretmene dijital katılım belgesinin elektronik postalarına gönderileceğini belirten Çoğal, TEMA Vakfı Eğitim Programları ve Projeleri’ne başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin vakfın internet sitesinde yer alan online form üzerinden başvurularını bizzat yapabileceğini söyledi.