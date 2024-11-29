HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde TEMA Vakfı Temsilciliği tarafından doğa eğitimi programları kapsamında 777 öğrenciye eğitim materyalleri dağıtıldı.

TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan, ilçedeki 36 gönüllü üye öğretmenle bir araya geldi. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede bir araya geldiği öğretmenlere Minik TEMA, Yavru TEMA ve diğer TEMA grupları için eğitim materyalleri dağıtıldı. Etkinliğe katkılarından dolayı Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin’e teşekkür eden Kenan Canan, “Bugün gönüllü öğretmenlerimizde bir araya geldik. Genel merkezimizin gönderdiği materyalleri burada öğretmenlerimize takdim ettik. 800 öğrenciye TEMA uygulama programı uygulanacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmeleri bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır” dedi.

Program, katılımcılara kahve ikramıyla son buldu.