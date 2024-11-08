TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, 2024 yılında Türkiye'de linyit kömürü projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının gerekli olmadığına dair alınan kararları kaygı ile karşıladıklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TEMA Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, ÇED raporlarının gerekli olmadığına dair alınan kararlara yönelik açıklamarda bulundu.

ÇED'in çevresel etkilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve toplum sağlığının korunması adına hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Çoğal, "Bu karar, doğanın ve ekosistemlerin geleceği üzerinde kalıcı etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu kararın çevresel riskleri göz ardı etmek anlamına geldiğini ve halk sağlığını tehdit eden, sürdürülebilir olmayan enerji projelerinin önünü açabileceğini düşünüyoruz. Çevre ve doğal kaynakların korunması adına tüm kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve karar vericileri sorumlu bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz" dedi.

"Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımların artırılmasını, fosil yakıtların kullanımını azaltmayı, .evresel etkilerin objektif ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz" diyen Çoğal, "Bu kararın gözden geçirilmesini ve ÇED raporlarının, çevre ve halk sağlığına vereceği zararların titizlikle değerlendirilmesini talep ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte hareket etmemiz gerektiği gerçeğini unutmamalıyız. Çevremizin korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.