Ramazan Bayramı’nın birinci günü tatil yapmak için sürücüler yola çıkarken TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi akıcı seyrediyor.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahların biri olan TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi bayramın birinci gününde akıcı seyrediyor. Ramazan Bayramını memleketinde veya tatil yaparak geçirmek isteyen sürücüler, yağmur dolayısıyla yavaşlamak durumunda kalıyor.

Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görev alan polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.