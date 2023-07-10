TEM Otoyolu’nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağış dolayısıyla Bolu Dağı Tüneli’nden sonra TEM Otoyolu’nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığını duyurdu. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alınan Kahramankazan gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

“Yaklaşık 2 saattir yoldayız”

Trafiğin kilit olduğu Kahramankazan’da yolda kalan bir vatandaş ise “Yaklaşık 2 saattir yoldayız. İstanbul Ankara Otobanını kapatmışlar, heyelan olmuş. O yüzden bekliyoruz, herkes mağdur” ifadelerini kullandı.

“İlimizde beklemeleri önemle tavsiye olunur”

Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Eskişehir istikametini kullanmaları tavsiye edildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara’dan, Bolu güzergahını kullanarak İstanbul istikametine yolculuk yapacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları bakımından Eskişehir istikametini kullanmaları veya yağışın olumsuz etkileri geçinceye kadar ilimizde beklemeleri önemle tavsiye olunur” ifadelerine yer verildi.