TEM Otoyolu Düzce geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan deprem bölgesi Adıyaman’a tekstil malzemesi taşıyan Hasan A. idaresindeki 02 ABB 232 plakalı tır, sürücüsünün Kaynaşlı gişeler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, maddi hasarla atlatıldı. Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, tırı kaldırmak için çalışma başlatıldı.