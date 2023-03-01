Kavacık TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi. Kazada sürücü Yaren Bilici hayatını kaybetti.

Kavacık TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi. Kazada sürücü Yaren Bilici hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kavacık TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 KIH 17 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyere girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 22 yaşındaki araç sürücüsü Yaren Bilici yaşamını yitirdi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza yapan aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.