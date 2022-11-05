Minibüste bulunan başka bir kişi ise o tehlikeli anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi direksiyonu bırakıp koltuğundan kalkıyor. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi şoför koltuğuna oturarak direksiyonun başına geçiyor.

TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne ilerleyen bir minibüste yaşanan olayda, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi bir anda direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi, şoförün boş bıraktığı koltuğa oturarak direksiyonun başına geçti.

TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü seyir halindeyken direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Yolcu koltuğundaki kişi direksiyonun başına geçti. Seyir halindeki minibüste yapılan tehlikeli sürücü değişikliği cep telefonu kamerasına yansıdı.

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