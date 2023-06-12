DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazası sonrası araçtan çıkan şahıs, sol şeritte akan trafiğin hızlı seyretmesi nedeni ile tespit edilemeyen araç ve araçların çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova Büyük Melen mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yakup Enes Çalışkan (25) idaresindeki 34 GKF 491 plakalı otomobil Büyük Melen mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak orta alana girdi. Bariyerle sulama kanalında asılı kalan otomobilin sürücüsü iddiaya göre kaza sonrasında araçtan çıkıp yola çıktı. O sırada sol şeritte akan trafiğin hızlı seyretmesi nedeni ile tespit edilemeyen araç ve araçların şahsa çarpması neticesiyle 60 metre yolda sürüklenmesi sonucunda genç adam feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılığın incelemesinin ardından araç sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.