TEM Otoyolu’nun Bolu mevkii Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde, kar yağışı sebebiyle trafik durdu. Kış lastiği olmayan araçlar ve maddi hasarlı araçlar için kurtarılma çalışması başlatıldı.

Bolu’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu’nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı.