İşçi yüksek gerilim hattı direğinin üzerinde ise güvenlik halatı olmadan çalışırken görüntülendi.

TEİAŞ içerisinde yer alan elektrik direğine enerji tellerinin bağlantılarını sağlayan işçi vatandaşlar tarafından görüntülendi. İşçinin tel üzerinde uzanarak iş güvenliğinden uzak çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Adıyaman’da, TEİAŞ’ın yüksek gerilim hattında yaptığı yenilemesinde, vatandaşlar tel üzerinde çalışan işçileri görünce şaşkına döndü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçi, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getirdi.

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