Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde gece saatlerinde tellere sıkışarak ölmek üzere olan kedinin yardımına hayvanseverler ve itfaiye ekipler yetişti.

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde gece saatlerinde tellere sıkışarak ölmek üzere olan kedinin yardımına hayvanseverler ve itfaiye ekipler yetişti.

Olay dün gece 03:00 saatlerinde Asma Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö ve İ.E isimli iki genç araçlarıyla kent merkezinden eve giderken, tellerin arasında bir kedinin sıkıştığını gördü. Ardından B.Ö ve İ.E isimli iki genç kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar veren B.Ö ve İ.E isimli gençler kediyi kurtarmaya başaramadı. Gençler hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve gençlerin uzun uğraşları sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtardı. B.Ö ve İ.E isimli gençlerin anlamlı hareketi ise hayvanseverlerden büyük takdir topladı