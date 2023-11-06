Telgraf Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, Hollanda’ya yönelik kurdukları yeni şirketle Avrupa’da faaliyetlerine resmi olarak başladıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan, Arslan, Telgraf Turizm’in Avrupa’da genişleme planlarını hayata geçirdiğinin müjdesini verdi.

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden biri olan firmanın, Hollanda’ya yönelik yeni bir adımla TT Expo Travel BV isimli bir şirket kurduğunu kaydeden Arslan, "Bu adımla birlikte firmamız Avrupa’da faaliyetlerine resmi olarak başlamış oldu. TT Expo Travel BV, kurumsal konaklama ve ulaşım hizmetleri sunacak olan firmamızın Avrupa’daki faaliyetlerini yönetecek. Şirket, müşterilerine kaliteli konaklama seçenekleri ve güvenilir ulaşım imkanları sunarak, Avrupa seyahatleri konusunda çözüm odaklı bir hizmet sunmayı hedefliyor. Telgraf Turizm’in Avrupa’da genişlemesi, şirketin küresel alanda daha da güçlenmesini sağlayacak. Avrupa’nın büyüyen turizm sektöründe yer alarak, müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmayı hedefleyen firmamız, sektördeki uzmanlığını ve deneyimini Avrupa pazarına taşıyacak" ifadelerine yer verdi.

"Varlığı güçlenecek"

Arslan, firmanın Avrupa’da faaliyetlerine başlamasıyla, şirketin uluslararası arenada büyümesine ve rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Bu adım, şirketin vizyonuna uygun olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve turizm sektöründe varlığını güçlendirmeyi amaçlayan bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor" dedi.