Samsun’da televizyon tamircisinin sokakta ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da televizyon tamircisinin sokakta ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamircisi Murat Er’den (44) bir gündür haber alamayan yakınları, onu aramaya çıktı. Murat Er, binalar arasındaki bir evin önünde sırt üstü yatar halde ölü bulundu. Er’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili Murat Er’in evine televizyon anteni tamiri için gittiği A.C.yi (56) gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.