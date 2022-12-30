Elazığ’da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bahçesinde kurulan teleskoplarla ilk kez ayı izleyen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Teleskopla ayı görmek isteyen öğrenciler sıraya girdi.

Elazığ’da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bahçesinde kurulan teleskoplarla ilk kez ayı izleyen öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Teleskopla ayı görmek isteyen öğrenciler sıraya girdi.

Öğrenciler için ay ve diğer gezegenler hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarına yönelik Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi bahçesine teleskoplar yerleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren görevliler nezaretinde öğrenciler sıraya girerek teleskoptan ayı gözlemledi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere gökyüzündeki diğer cisimler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için adeta birbirileriyle yarışan öğrenciler defalarca sıraya girerek ayla ilgili heyecanlarını yatıştırmaya çalıştılar.