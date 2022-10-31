Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının temel unsurlarından olan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemleri başladı.

Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının temel unsurlarından olan Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemleri başladı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya’nın başkenti Moskova’dan Erzurum’a gelen ve şartların elverişli hale gelmesiyle birlikte Gözlemevine çıkarılan aynanın montaj sürecine başlandı. DAG çerçevesinde yürütülen çalışmaların en kritik ve hassas aşamalarından birisi olan DAG Teleskobunun 4 metrelik aynasının montaj işlemleri, alanında uzman ekiplerce hassas bir şekilde yürütülüyor.

Montaj sürecinden önce yapılması gereken M1 aynasının kutudan çıkarılması - kontrolü - montaj testi gibi süreçlerin 29 Ekim tarihinde yerli ve yabancı personelden oluşan DAG ekibi tarafından başarıyla tamamlanmasının ardından başlatılan son kontroller sonrası 31 Ekim itibariyle bilim dünyası açısından önemli bir adım atılarak aynanın kurulumuna başlandı.

Kurulum süreci haftada 2 gün canlı olarak yayınlanacak

Salı ve Cuma günleri canlı olarak yayınlanacak olan kuruluma bilim meraklılarının da anbean tanıklık edebileceğini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “29 Ekim gibi ülkemiz için büyük bir öneme ve değere sahip olan bir günde biz de DAG aynamızın kurulumuna başlayarak bir başka gururu ülkemizle paylaşmak istedik. Ülkemizin bilim dünyasına yeni bir soluk kazandıracağına inandığımız DAG projemizin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Bu sürecin en hassas aşamalarından birisi olan bu montaj sürecinin de sorunsuz bir şekilde başlaması bizleri mutlu ettiği gibi gurur dolu anlar yaşamamıza da vesile oldu. Emeği geçen DAG ekibimiz başta olmak üzere bu sürece baştan itibaren destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, sürecin başta üniversitemiz olmak üzere ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.