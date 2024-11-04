Bursa’nın Gemlik ilçesinde telefonla konuşurken yola inen kişi, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi terminal bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde telefon, kulağında kulaklıkla yürüyen yabancı uyruklu kişi, biranda yola indi. Köprüden geçerek Bursa yönüne geçen tır, terminal kavşağında yabancı uyruklu şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle, yaklaşık 50 metre sürüklenen şahsın ağır yaralandı.

Bölgede herhangi bir yaya geçidinin de bulunmadığı gözlenirken, yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından Gemlik Devler Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.