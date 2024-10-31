Malatya’da bir kişi telefonla görüştüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu ile görüşen İ.D., henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

İ.D. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde telefon görüşmesi yaptığı esnada tanımadığı bir şahsın kendisine silahla ateş açtığını belirttiği öğrenilirken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.