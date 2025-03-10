Kocaeli’de uzman psikolog, telefonla fazla vakit geçirmenin çiftler arasındaki olumsuz etkilerini anlatarak doğru iletişim yöntemlerini sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Evlilikte Sağlıklı İletişim: Dinlenmek ve Anlamak" konulu söyleşide sağlıklı iletişimin temelleri, eşler arasındaki duygu ve düşünce paylaşımı ile iletişimde yapılan hatalar ele alındı. Psikolog İrem Oturaklıoğlu, günümüzde telefonla fazla vakit geçirmenin çiftler arasındaki iletişimi nasıl olumsuz etkilediğini vurguladı. Söyleşide, eskiden de televizyon karşısında geçirilen zamanın benzer etki oluşturduğunu belirten Oturaklıoğlu, eşlerin birbirini gerçekten dinleyip anlamalarının, sağlıklı ilişkinin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Katılımcılara, eşlerine ne sıklıkla özür diledikleri ve birbirlerini ne kadar anladıkları üzerine düşünmeleri için sorular yöneltti.