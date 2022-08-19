Bitlis’in Tatvan ilçesinde telefon tamircisi olarak hizmet veren Sedat Ayaz, iş yerine gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla telefon tamiri sırasında kitap okuyanlara yüzde 20 indirim yapıyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde telefon tamircisi olarak hizmet veren Sedat Ayaz, iş yerine gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla telefon tamiri sırasında kitap okuyanlara yüzde 20 indirim yapıyor.

Tatvan’da 17 yıldır hizmet veren telefon tamircisi Sedat Ayaz, dükkânını kütüphaneye çevirdi. İş yerinde önce boş vaktini değerlendirmek için kitap okumaya başlayan Ayaz, daha sonra okuduğu kitap sayısı artınca iş yerinin bir bölümüne raf yaptırarak kitaplarını koymaya başladı. Dükkâna gelen müşterilerine boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığının arttırılması için ilginç bir çalışmaya imza atan Ayaz, kitap okuyan müşterilerine telefon tamirinde yüzde 20 indirim yapıyor. Dükkâna gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırması için kitaplık yaptıklarını belirten Ayaz, amacının vatandaşların okuma seviyesini yükseltip, aynı zamanda Bitlisli yazarları ve eserlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

“Telefon tamiri sırasında kitap okuyan arkadaşlara yüzde 20 indirim yapıyoruz”

Kitap okuyan müşterilere indirim yaptıklarını vurgulayan Sedat Ayaz, “17 yıldır telefon tamir sektöründeyim. Bu işe girişmeden önce aklımda bu tarz çalışmalar vardı. Buradaki amacımız insanları biraz bilinçlendirmek, Bitlisli kitapseverleri kitaplarla buluşturmak. Aynı zamanda Bitlisli yazarlardan da destek bekliyoruz. Kitaplarını burada okutup memleketimizi tanıtalım. Telefon tamiri sırasında kitap okuyan arkadaşlara da yüzde 20 indirim yapıyoruz. Esnaf arkadaşlara da günübirlik kitaplar veriyoruz. Günlük kitaplarını bitirenler var başka kitaplarla değiştirip tekrardan getirenler oluyor. Yeni bir kitaba geçtikleri zaman hem biz seviniyoruz hem de insanları bilinçlendiriyoruz. Herkesten olumlu tepkiler aldım. Özellikle telefon tamiri sektöründeki arkadaşlarım bu hareketi takdir etti. Elektrikçi arkadaşımız ilk açtığımız zaman epey bize destek verdi ve kendisinden birkaç adet kitap talebinde de bulunduk. Okudukları kitapları bize vererek yardımcı oldu. Bu fikir sürekli vardı ama destek bulamıyorduk ya da insanlar saçma karşılar diye yapamıyorduk. Ama biz de zincirlerimizi kırdık. Amacımız hem genç hem de yetişkin kesimin kitap okuma alışkanlığını tekrardan kazanmasıdır” diye konuştu.

Müşteriler, telefonun tamir edilme süresince kitap okuyarak zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda yüzde 20’lik indirimden de yararlanıyor. Telefonlarını tamir etmek için dükkâna gelen müşteriler ise telefonları yapılırken boş zamanlarını değerlendirmek için kitap okumaya başladıklarını belirterek, bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Fikrin çok güzel olduğunu söyleyen İhsan Ölgen adlı vatandaş ise “Telefonum arızalı olduğu için buraya tamire geldim. Tamirde öğrendim ki dükkânda kitaplık açılmış ve kitap okuyanlara bir indirim yapılıyor. Çok güzel, bütün arkadaşlara öneriyorum buraya gelsinler. Hem kitaplarını okurlar hem de telefonlarını yaptırarak indirimden faydalanabilirler. Gayet güzel bir fikir olmuş” dedi.