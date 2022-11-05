Telefon kullanım yaşının düşmesi ile birlikte psikologlar tarafından gelen uyarılar da artmaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefon kullanım yaşı da düşmeye başladı. Birçok psikolog tarafından yapılan uyarı ile birlikte çocuklarına telefon alacak olan anne babalar da uyarıldı.

Telefon kullanım yaşının düşmesi ile birlikte psikologlar tarafından gelen uyarılar da artmaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefon kullanım yaşı da düşmeye başladı. Birçok psikolog tarafından yapılan uyarı ile birlikte çocuklarına telefon alacak olan anne babalar da uyarıldı.

Psikolog ve Aile Terapisti Mesut Kartal, modern çağda yaşanılan sorunlardan bir tanesinin teknoloji sorunu olduğunu dile getirdi. Kartal, teknolojinin faydası kadar zararının da olduğunu belirterek ebeveynlerin ve çocukların arasındaki teknoloji çatışmaların sık sık gündeme geldiğini ve bunun önüne geçilmediğini söyledi.

Ebeveynlerin bireysel olarak kendilerine zaman ayırmak için kendi konfor alanını oluşturmak adına çocuklarının ellerine telefon ve tablet verdiklerini kaydeden Kartal, ebeveynlerin bu durumun çocuklarına zarar verdiğinin farkında olmadığını söyledi. Kartal, “Aileler, ebeveynler bu sürecin geçebileceği zaman dilimi içerisinde mümkün olduğu kadar çocukları bu alandan uzak tutmaları gerekiyor. Peki, bu yaşta çocuklarla nasıl hareket edilebilir veya çocuklarla nasıl anlaşabiliriz. Oyun oynayarak. Çocuklarla konuşarak tıpkı yetişkin biriymiş gibi konuşmaya kalkışarak. Çocukların dünyalarına zaten oyun oynayarak girebiliyoruz. O süreçte de onlarla geçirdiğimiz zaman daha kaliteli olur" dedi.

"Çocuğun uyku sorunu olmaz" diyen Kartal, "Çocuk aynı zamanda bireysel anlamda gerileme yaşamaz. Çocukları teknoloji ile tanıştırabilirsiniz ama bunun çok kısa bir zamanı olmalı. Mesela günde sadece bir yarım saatlik bir zaman dilimi çocuklara verilebilir. Fakat izledikleri şeyi takip etmek lazım. Çünkü çocuklar o süre zarfında izledikleri her şeye inanabiliyorlar. Resimler ve sesler o kadar çok etkili ki. Aslında fayda vereceğimiz zaman dilimi düşündüğümüzde zarar verdiğimizin farkında değiliz çocuklara. Türkiye istatistik kurumu TÜİK’in verilerine göre çocukların yüzde 82.7’inde çocukların dijital teknolojik araçları kullandıklarını tespit etmiştir. Bu çocukların ise yüzde 66. 1’i dijital araçlarıyla oyun oynamış ya da çizgi film izlemek için 10.1’i dijital teknolojik araçları kullanıyorlar. Özellikle okul öncesi yaşlarda olan çocuklarda teknolojiden kaynaklı görülen rahatsızlıkları içerisinde obezite, boyun fıtığı, zihinsel problemler, uyku bozuklukları çok sıklıkla yaşanıyor. Yani bu 5 - 6 yaşlarda çok daha yoğun gözüküyor” şeklinde konuştu.