Kastamonu’da polis ekipleri tarafından telefon kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından telefon kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şüpheli şahsın evinde yapıldı. Yapılan aramalarda uluslararası mobil cihaz kodları (IMEİ) başka akıllı telefonlara yüklenmiş kayıt dışı 15 adet cep telefonu, 11 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 48 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.