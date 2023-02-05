Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde camiden telefon çalışan hırsız denetimlerde yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde camiden telefon çalışan hırsız denetimlerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince camide askıda bulunan montların cebinden telefon çalan şüpheli yapılan denetimde yakalandı. Cami içerisinde vatandaşların montlarının ceplerinden gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerine göre şüpheli şahsın eşkâli tespit edilerek ekiplerin devriye görevi esnasında yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında hırsızlığa konu cep telefonu ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Öte yandan şahsın Kocaeli’de gerçekleşen 2 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu GBT sorgusunda ortaya çıkarken, M.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.