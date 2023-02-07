Tekirdağ’da bir telefon tamircisinin onarmaya çalıştığı cihazın bataryası aniden alev aldı. Neye uğradığını şaşıran tamircinin yaşadıkları iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ’da bir telefon tamircisinin onarmaya çalıştığı cihazın bataryası aniden alev aldı. Neye uğradığını şaşıran tamircinin yaşadıkları iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satış ve tamir dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Umut Demir, onarmaya çalıştığı cihaz aniden alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Demir’in yaşadıkları iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Umut Demir’in, batarya değişimi yaptığı sırada aniden patlayarak alev alan telefonu tezgaha bırakıyor. Cihazı eliyle vurarak yere atan Demir, kendi imkanlarıyla alev alan telefonu söndürüyor.

“Batarya şişmiş halde geldi”

İşyeri sahibi Demir, müşterisinin getirdiği telefon bataryasında şişik olduğu ve ekranında açılma olduğunu belirtti. Bataryayı söktüğünde alev aldığını söyleyen Demir, “Müşteri cihazı bize getirdiğinde bataryasında şişme ve ekranında açılma vardı. Daha sonra cihazı aldık burada açtık. Batarya konektörünü birbirinden ayırdık. Ekran kendiliğinden kalktı. Batarya konektörünü söktükten sonra batarya bir anda alev aldı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hemen masanın üzerinden yere attım ve diğer cihazların yanından uzaklaştırdım” ifadelerini kaydetti.