Ordu’da 2011 yılında hizmete giren teleferik, bu yılın ilk 10 ayında taşıdığı yolcu sayısı ile 50 ilin nüfus sayısını geride bıraktı.

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı,7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Ordu manzarasıyla da gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 2023 yılının ilk 10 ayında taşıdığı yaklaşık 740 bin yolcu sayısı ile 50 ilin nüfusunu geçti.

Vatandaşlar, teleferik ile Boztepe’ye çıkmanın ayrı bir keyif verdiğini, yeşil ve maviyi bir arada görmenin güzel olduğunu söyledi. Vatandaşlar ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Boztepe’de yapılan çevre düzenlemeleri ile şehrin seyir terasının çok daha güzel olduğunu, herkesin Boztepe’ye çıkması gerektiğini belirtti.