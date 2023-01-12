Denizli’de dün başlayan kar yağışı ile birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bu yıl ilk kez beyaza bürünürken, her yıl binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Denizli’de dün başlayan kar yağışı ile birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bu yıl ilk kez beyaza bürünürken, her yıl binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, dün yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfi yaşamak isteyenlerin aradığı mekan haline gelen 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, beyaza bürünmesi ile birlikte eşsiz bir manzaraya kavuştu. Her mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı ziyaret eden vatandaşlar karla oynamanın keyfini çıkarttı. Yaylanın kartpostallık manzarasında hatıra fotoğrafı da çektiren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu.

Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi’nde ise dün başlayan şiddetli yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.