Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çırak ve Ustalık Telafi Programı dahilinde, yer alan ve başarılı olan işçilere ustalık belgeleri verildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çırak ve Ustalık Telafi Programı dahilinde, yer alan ve başarılı olan işçilere ustalık belgeleri verildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan beraberinde Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kocaaslan ve koordinatör öğretmen M. Ali Kocayiğit ile birlikte işletme denetimlerinde bulundu. Yiğit Mühendislik firması ile Penti Çorap Fabrikasında Çırak ve Ustalık Telafi Programı öğrencileriyle görüştü.

İşletmeleri gezerek bilgi alan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, Penti Çorap Fabrikasında Ustalık Telafi Programı işçi öğrencilerinden Ekim dönemi sınavlarında başarılı olan işçi öğrencilere Ustalık Belgelerini verdi.