Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pastacılık ve tatlı yapımı ustalık telafi programı öğrencileri, yapılan beceri sınavında hünerlerini sergilediler ve ustalık belgesi almaya hak kazandılar.

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pastacılık ve tatlı yapımı ustalık telafi programı öğrencileri, yapılan beceri sınavında hünerlerini sergilediler ve ustalık belgesi almaya hak kazandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 183 meslek dalında başlattığı Ustalık Telafi Programı ilk mezunlarını veriyor. Eskişehir’de de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pasta ve tatlı alanında program gören öğrenciler, girdikleri beceri sınavıyla birlikte ustalık belgesi almaya hak kazandılar. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ustalık Telafi Programından sorumlu Müdür Yardımcısı Nurcan Köksal, program hakkında bilgiler vererek sözlerine şöyle devam etti:

“Bugünkü ustalık telafi sınavımız pasta ve tatlı yapma alanı için. Bu arkadaşlarımız 22 haftalık staj sürecinden sonra uygulamalı olarak ustalık telafi sınavına giriyorlar. Beceri sınavında başarı gösterdiklerine ustalık belgesine sahip oluyorlar. Ustalık belgesi aldıklarında mesleklerinde profesör oluyorlar ve iş bulmaları daha kolay oluyor. Yeni yıldan sonra birçok iş yerinde belgelendirme zorunluluğu olacak. Bu belgeyi almak o yönden de önemli. İşverenler açısından da profesyonel eleman çalıştıracaklar için daha profesyonel kurumlar haline gelebilirler”