Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir anda alev alan tırın dorsesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir anda alev alan tırın dorsesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan Bilgiye göre; Adana’dan Kocaeli’ ye giden rulo tel yüklü tırın dorsesinde Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücülerin uyarısıyla tırı yol kenarında bulunan tesislere çeken sürücü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelerek yangına müdahale eden Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle dorsede hasar meydana gelirken olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı