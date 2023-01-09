Olay, Kozluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğin gövdesinin tel örgülerin arasına sıkıştığını gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, demiri yamultarak köpeği kurtardı. Köpek doğaya salındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tel örgülerin arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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