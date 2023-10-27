İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir apartmana ve bir parka roket saldırısı düzenlendi. Binaya roket isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki bir yerleşim bölgesine roketli saldırı düzenlendi. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu binadaki 2 dairede hasar meydana gelirken, binanın tahliye edildiği öğrenildi.

Kentte ayrıca bir parkta bulunan yürüyüş yoluna da roket düştü. Saldırıda can kaybı bildirilmezken yolda küçük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.

Saldırıları üstlenen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Al Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, yarım saatten kısa bir süre içinde Tel Aviv’de 2 noktaya saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Olay yerine gelen Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, halka bölgeden uzak durma çağrısında bulundu.