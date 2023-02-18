İsrail’deki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kilodaki judoka Kayra Sayit, final karşılaşmasını kaybetti ve ikincilik kürsüsüne çıktı.

İsrail’deki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kilodaki judoka Kayra Sayit, final karşılaşmasını kaybetti ve ikincilik kürsüsüne çıktı.

İsrail’in Tel Aviv kentinde bugün sona eren Grand Slam’de kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit kazandığı gümüş madalya ile kapanışı yaptı. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota kazandıran organizasyonun son karşılaşmalarında tatamiye çıkan Kayra Sayit ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Ukraynalı Rusiana Bulavina’yı, çeyrek finalde Kübalı İdalys Ortiz’i ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Portekizli Rochele Nunes’i altın skorda ipponla (3 shido) ile yenen Kayra Sayit, altın madalya mücadelesinde İsrailli Raz Hershko’ya kaybetti ve gümüş madalyasıyla ikincilik elde etti.

Kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk ikinci, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ ilk tur maçlarında rakiplerine yenildiler.