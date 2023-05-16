Dumlupınar Spor Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Derincespor Kulübü’nün tekvandocuları sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Derincespor Kulübü tekvandocuları bu kez kendileri için düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya geldi. Aileleri ile birlikte salonda kurulan ekranda film izleyen sporcuları, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yalnız bırakmadı. Sporculara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Aygün, çocuklara ve gençliğe yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.