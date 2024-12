Konya Meram Belediyesporlu genç taekwondocular, bu kez de kuşak terfileri için ringe çıktılar. Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kuşak terfi töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene katılan aileler de en az sporcular kadar mutluluk ve heyecan yaşadı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesporun genç taekwondocuları bir kez daha kuşak terfi heyecanı yaşadı. Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, kulüp yöneticileri, taekwondocuların aileleri ve antrenörleri de yeni kuşak heyecanı yaşayan genç sporcuları yalnız bırakmadılar. Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen tören, genç sporcuların şovuyla başladı. Antrönerleriyle birlikte hünerlerini sergileyen sporcuların gösterisi salondan büyük alkış aldı.

BAŞKAN YARDIMCISI ŞENYİĞİT; “GENÇLERİMİZİN AZMİ BİZİ GELECEK ADINA UMUTLANDIRIYOR”

Törende yaptığı konuşmada sporun güzelliklerini hep birlikte paylaşmak, çocukların, gençlerin heyecanına ortak olmak ve başarılarını kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirten Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, sporun, azim, gayret, yoğun çalışma, disiplin, sabır ve özveri gerektiren bir yaşam felsefesi olduğunun altını çizerek, “Genç sporcularımız, azimle, gayretle çalışarak, bu kuşak terfi sınavına hak kazandılar. Gösterdiğiniz bu azminiz bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Çünkü geleceğimizin sahibi sizlersiniz. Her birinizin başarı hikayesi, hem kendinize hem de çevrenize örnek teşkil ediyor.” diye konuştu.

BAŞKAN YARDIMCISI ŞENYİĞİT;“MERAM BELEDİYESİ GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK”

Genç taekwondoculara tavsiyelerde de bulunan Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü; “Unutmayın ki aldığınız her yeni kuşak, size daha fazla sorumluluk yüklüyor. Şimdi hedeflerinizi daha da büyütme zamanı! Çalışmaya devam edin, kendinizi geliştirin ve her zaman fair-play ruhunu koruyun. Spor sayesinde öğrendiğiniz disiplin ve irade, sadece spor hayatınızda değil, yaşamınızın her alanında sizlere rehber olacak.Bizlere de bu sorumluluğunuzu yerine getirmeniz için daha fazla destek vermek düşüyor. Biz bu noktada daima hazırız. Gerek eğitim, gerekse spor hayatınızda yanınızda olacak ve sizlere daima destek vermeye devam edeceğiz.”

Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit’in konuşmasının ardından taekwondoculara yeni kuşaklarıŞenyiğit ve kulüp yöneticileri tarafından takıldı.Törenin sonunda sporcular başarılarını, yeni kuşaklarını havaya fırlatarak kutladı.