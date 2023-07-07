Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Yalçın, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda ikincisi olarak Gaziantep’in gururu oldu.

17-22 Haziran 2023 tarihlerinde Karaman’da 75 ilden 963 kulüp ve 3 bin 105 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Yalçın, +78 kiloda Türkiye 2.’si olarak Gaziantep’in gururu oldu. Yalçın, aldığı başarı ile 5-8 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacak olan Uluslararası Tekvando müsabakalarında milli takımda ülkemizi temsil edecek.

“Sporu destekliyoruz”

Alınan başarıdan dolayı Rüzgar Yalçın’ı tebrik eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak özellikle amatör ve salon sporlarına her zaman destek oluyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleri ile gençlerimizin spor yapabilmesi için Akkent Spor Köyünün yanı sıra spor salonları yaptı. Başkanımız bunların yanında gençleri spora teşvik etmek için spor ayakkabısı ve bisiklet hediye ederek hem başarıyı ödüllendiriyor hem de gençleri spora teşvik etmiş oluyor. Verilen bu desteklerle amatör branşlarda da sporcularımız başarı elde ediyor. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Yalçın’da +78 kilo Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda ikincisi olarak bizleri gururlandırdı. Kendisini ve hocasını tebrik ediyorum” dedi.